Kanalizasyona Sıkışan Kuzu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan bir kuzu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçede bir kuzunun kanalizasyon borusuna sıkıştığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı borudan kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel