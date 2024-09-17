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Kanalizasyona Düşen İki Yavru Kedi Kurtarıldı

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Avcılar'da mahalle sakinleri tarafından itfaiyeye bildirilen iki yavru kedi, birinin kanalizasyon kuyusuna düşmesi, diğerinin ise otomobilin motor bölümüne kaçması sonucu kurtarıldı.

AVCILAR'da kanalizasyon kuyusuna düşen ve aracın motor bölümüne kaçan iki yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kapağı açık unutulan kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu uzatılan aparatla kurtarıldı. Ne kadar süredir mahsur kaldığı bilinmeyen kedi korkuyla kaçtı. Gümüşpala İskeçe Caddesi'nde bir sürücü de otomobilini hareket ettirdikten sonra motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Aracı durduran sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekibin 15 dakikalık çabasıyla yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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