Kanalizasyona Düşen İki Yavru Kedi Kurtarıldı

AVCILAR'da kanalizasyon kuyusuna düşen ve aracın motor bölümüne kaçan iki yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kapağı açık unutulan kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu uzatılan aparatla kurtarıldı. Ne kadar süredir mahsur kaldığı bilinmeyen kedi korkuyla kaçtı. Gümüşpala İskeçe Caddesi'nde bir sürücü de otomobilini hareket ettirdikten sonra motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Aracı durduran sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekibin 15 dakikalık çabasıyla yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.