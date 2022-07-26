KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'da 6 metre derinliğindeki kanalizasyon rögarına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AKSARAY'da 6 metre derinliğindeki kanalizasyon rögarına düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Kanalizasyon rögarından gelen kedi sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, halatta yaklaşık 6 metre derinliğinde rögara indi. Ardından kediyi rögardan çıkardı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi barınağa bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet İtfaiye kedi Güncel Haberler

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