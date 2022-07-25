Rögara düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Rögara düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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AKSARAY'da 6 metre derinliğindeki kanalizasyon rögarına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AKSARAY'da 6 metre derinliğindeki kanalizasyon rögarına düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet  Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon rögarından gelen kedi sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, halatla yaklaşık 6 metre derinliğindeki rögara indi. Rögardan çıkarılan kedi veteriner kontrolünden sonra kedi barınağa bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

İtfaiye kedi Güncel Haberler

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