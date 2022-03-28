Kanalizasyon kanalında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında kazdıkları 2 metre derinliğindeki kanalda toprak kayması sonucu yarı beline kadar göçük altında kalan işçiler Muammer Aşık (50) ve Mahmut Gülmez (35), yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MASKİ) ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde, bir süre önce kanalizasyon alt yapısı için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kazılan 2 metre derinliğindeki kanallardan birinde saat 18.00 sıralarında, toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kanalın içinde çalışan işçilerden Muammer Aşık ve Mahmut Gülmez, yarı beline kadar toprak altında kaldı. Diğer işçiler bir yandan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da durum 112 Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle iki işçi, bulundukları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki işçi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.