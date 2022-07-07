Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiasıyla ilgili MUSKİ'den açıklama Açıklaması

Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiasıyla ilgili, arızanın kısa süre içinde giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, MUSKİ ekiplerinin çalışmalarına 5 metre genişlik ve 10 metre derinlikte devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, arızanın meydana geldiği kanalizasyon hattının yaklaşık 20 senelik olduğu, bölgede yağmur suyu menfezi, atık su terfi istasyonu basınçlı hattı ve kanalizasyon şebekesi ana hattı bulunduğu ifade edildi.

Arızanın meydana geldiği ana kanalizasyon hattının 10 metre derinlikte olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1000 milimetre çapındaki ana hatta meydana gelen arıza, atık su terfi istasyonuna giden daha küçük çaplı hatlara zarar verdiği için basınç nedeniyle hatlarda patlaklar meydana geldi. İlçedeki vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için arızanın meydana geldiği hatta kısa sürede müdahale eden ekiplerimiz, hattın ilk 3 metrelik kısmında tıkanıklık ve çökme olduğunu tespit etti. Kazı çalışmaları ilerledikçe bölgedeki ekiplerimiz tarafından hattın sadece ilk 3 metrelik kısmında değil, 20 metrelik kısmında da tıkanıklık ve çökme olduğu tespit edildi. Çalışmalarını bu yönde yürüten ekiplerimiz şu anda çalışmalarını 5 metre genişlik ve 10 metre derinlikte sürdürüyor. Suyun debisini kesmek için özel nitelikli pompalar ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu pompalar ile kazı yaptığımız bölgenin su hattını boşalttıktan sonra hat imalatını tamamlayacağız ve kısa süre içerisinde sorunu gidereceğiz."

İlçede dün, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, ilçe yöneticileri ve beraberindekiler kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığını belirterek, buna tepki göstermişti.