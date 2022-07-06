Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiası

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığını belirterek, buna tepki gösterdi.

Öztürk, AK Parti ilçe yöneticileri ve beraberindekiler, Foça Mahallesi'nde Murt Deresi'nin bir kısmında çalışma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MUSKİ) ekiplerinin bulunduğu alana geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Öztürk, bir haftadır Fethiye'nin foseptik kokusuyla boğuştuğunu ileri sürdü.

Bütün çöp ve pisliklerin Fethiye Körfezi'ne aktığını iddia eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Biz Fethiyeliler bundan muzdaribiz. Birkaç gündür çözülmesini bekledik. Bayrama çok az zaman kaldı. Otellerin doluluk oranı arttığında nasıl çözüm bulacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MUSKİ) sınıfta kaldı. 'Fethiye'ye karşı bir kasıt mı var?' diye düşünmeden edemiyorum. Bu sorunların çözümü bu kadar zor olmamalı. Arıtma tesisinde yapılması gerekenler yaklaşık 9 yıldır ??????ertelenmiş. İlave iki havuz yapılacak. Çok büyük bir yatırım değil. Bunları beceremeyip bugüne kadar yapamazsanız, sezon ortasında nasıl yapacaksınız?"

Sadece bir noktadan değil ilçede birkaç noktada atığın denize aktığını öne süren Öztürk, "Teknelerin tur dönüşünde misafirlerin önünde bu olay yaşandı. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bundan gerçekten üzüntü duyuyoruz." dedi.

Öte yandan, konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesince bir açıklama yapılmadı.