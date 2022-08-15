KANALİZASYON BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yer altındaki kanalizasyon borusundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yer altındaki kanalizasyon borusundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Sesin geldiği sokakta betonu ve kanalizasyon borusunu kıran itfaiye ekipleri, boruya sıkışan sokak köpeğine ulaşıp, kurtardı. Akalan Mahallesi'nde kanalizasyon borusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, sokaktaki kilit parke taşlarını söktü. Betonu ve kanalizasyon borusunu kıran ekipler, yer altındaki kanalizasyon borusuna sıkışan sokak köpeğine ulaştı. İtfaiyeciler tarafından kurtarılan köpeğin bir süre ayağa kalkmakta ve yürümekte zorlandığı görüldü. İtfaiyeciler, açlıktan ve susuzluktan bitkin kalan köpeği besledi. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Akalan Güncel Haberler

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