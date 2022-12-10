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Kanala düştükten sonra yanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Kayseri'de kanala düştükten sonra yanan otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de kanala düştükten sonra yanan otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.S'nin kullandığı 54 PA 121 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda

kanala düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü M.S. ile otomobilde bulunan M.C, E.T. ve H.K, düştükten sonra alev alan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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