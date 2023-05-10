KANALA DÜŞEN 2 ARKADAŞTAN MEHMET'İN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ŞANLIURFA'da okuldan çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan, yapılan çalışmada kanala düştükleri ortaya çıkan 2 arkadaştan Mehmet Fırat Tunç'un (14) da 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Tunç'un arkadaşı Ahmet Serhat Kurt'un (14) önceki gün aynı kanalda cesedi bulunmuştu.

Şanlıurfa'da 5 Mayıs günü Zeytin Dalı Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Serhat Kurt ile Mehmet Fırat Tunç, okuldan çıktıktan sonra eve dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aileler, polise kayıp ihbarında bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kayıp öğrencilerin okulda başka bir arkadaşlarıyla görüldüğünü belirledi. Bu çocukların ifadelerine başvuran polis, Ahmet Serhat Kurt ile Mehmet Fırat Tunç'un kanala düştüğünü, korktukları için kimseye söylemediklerini saptadı. Bölgeye giden ekipler, kanalın suyunu kesti. Su seviyesi indikten sonra kanala giren dalgıç polisler, çalışma başlattı. Yapılan aramada önceki gün Ahmet Serhat Kurt'un cesedine ulaşıldı.Aramalarını sürdüren ekipler, bu sabah saatlerinde de kırsal Kepirli Mahallesi'nde sulama kanalında Mehmet Fırat Tunç'un cansız bedenine ulaştı. Tunç'un cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.