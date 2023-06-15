Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Sokak Yarışçısı

02:30 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Veda Mektubu