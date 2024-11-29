Kanadı Kırık Leylek 'Budapeşte' Kışı Veteriner Hastanesinde Geçiriyor

Aydın'da, yazın kanadı kırık halde bulunan leylek "Budapeşte", tedavisi sürdüğü için kışı üniversitenin veteriner hastanesinde geçirecek.

Koçarlı ilçesinde temmuz ayında yaralı halde bulunan leylek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi. Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Bozkan Ünal tarafından kontrol edilen leyleğin kanadının kırıldığı belirlendi.

Ayağında künye bulunan leyleğin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geldiği değerlendirildi. Tedaviye alınan ve "Budapeşte" adı verilen leylekle öğrenciler de yakından ilgilendi. Tedavi ise bu ayın başında tamamlandı.

Leylek göç sırasında yaralanmamış olsaydı bu dönemde sıcak ülkelere gitmiş olacaktı ama yolculuğu kaçırınca Aydın'da üniversite hastanesinin misafiri oldu. Öğrencilerin oluşturduğu Kanat-Ger Topluluğu'na ait bahçede beslenen "Budapeşte", doğaya salınacağı günü bekliyor. Zaman zaman kontrollü şekilde uçurulmaya çalışılan leylek, bu dönemde sorun yaşamaması için gözetim altında tutuluyor.

Doç. Dr. Ünal, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile yaptıkları protokol gereğince yaralı yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyledi.

"Uçtuğu anı görmek inanılmaz büyük bir mutluluk olacak"

Bu yıl yaralı 9 leyleğin kendilerine geldiğini, "Budapeşte" hariç diğerlerinin tedavisinin tamamlandığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

" Budapeşte'nin biraz daha dramatik bir hikayesi vardı. Kanat bölgesinde çok ciddi kırığı vardı. O nedenle tedavisi çok uzun sürdü. Bilezikli olduğu için leyleğin Budapeşte'den geldiğini düşünüyoruz. Budapeşte bu kış dönemini bizimle birlikte geçiriyor, beklediği sıcak ortamı kendisine sağlamaya çalışıyoruz. Baharın gelmesiyle salabileceğimizi umuyoruz. Leylek göç yolculuğunu kaçırdığı için olumsuz etkilenebilir ama mümkün olduğunca onu rahat bir ortamda barındırmaya çalışıyoruz. Tedavisinin ardından uçtuğu anı görmek inanılmaz büyük bir mutluluk olacak."

Kanatlı hayvanlarda özellikle uçmayı sağlayan çok hassas ve güçlü tendonlar olduğunu belirten Ünal, bu bölgenin hasar almasının kuşlarda ciddi sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

Budapeşte'nin yara ve kırığının iyileştiğini kaydeden Ünal, "Kış dönemine geldiğimiz için baharı bekliyoruz. Bu süreci tamamlayabilirsek tekrar doğaya kavuşturacağız. Bakım, besleme ve rehabilitasyon süreci ise devam ediyor." diye konuştu.

Kanat-Ger Topluluk Başkanı Salih Zeki Yıldırım ise Budapeşte'nin rehabilite süreçleriyle yakından ilgilendiklerini, hayvanı bir an önce doğaya salmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.