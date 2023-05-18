Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Kanadı kırık halde bulunan kartal tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Kanadı kırık halde bulunan kartal tedavi altına alındıAKSARAY Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından kanadı kırık vaziyette bulunan kartal tedavi altına alındı.

Kanadı kırık halde bulunan kartal tedavi altına alındı

AKSARAY Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından kanadı kırık vaziyette bulunan kartal tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde dağlık arazilerde doğa ve hayvanların korunmasına yönelik devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi arazide yaralı bir kartal buldu. Yaptıkları kontrolde kartalın kanadının kırık olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Yaralı kartal doğa koruma ekiplerine teslim edildi. Yaralı kartalın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Aksaray Seçim Sonuçları
Aksaray Yerel Seçim Sonuçları 2019
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Güncel

Jandarma Ortaköy Aksaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title