Kanadı kırık halde bulunan kartal tedavi altına alındı

AKSARAY Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından kanadı kırık vaziyette bulunan kartal tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde dağlık arazilerde doğa ve hayvanların korunmasına yönelik devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi arazide yaralı bir kartal buldu. Yaptıkları kontrolde kartalın kanadının kırık olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Yaralı kartal doğa koruma ekiplerine teslim edildi. Yaralı kartalın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.