Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele

Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele
Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Kanadı Kırık Atmaca Karabük'te Tedavi Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir apartman önünde kanadı kırık halde bulunan atmaca, doğa koruma ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Tedavi sonrası sağlığına kavuşan kuş, doğaya bırakılacak.

Karabük'te kanadı kırık halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Açıkgöz, apartman önünde uçamayan atmacayı fark etti.

Kuşun kanadının kırık olduğunu gören Açıkgöz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, gerçek bambaşka çıktı
img

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
img

Galatasaray'ın yıldızlarından taraftarı yıkan haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Şehit Tunahan Dağlı kimdir? Teğmen Tunahan Dağlı kaç yaşında, nereli? Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli? Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli? Gelin dizisi Beyza öldü mü (Kanal 7)? İbrahim Haskoloğlu neden Türkiye'yi terk ediyor? Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı? Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? Gaziantep FK Rizespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Rizespor maçı hangi kanalda? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.