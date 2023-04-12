Kanadalı Trudeau Vakfı Yönetim Kurulu, Çin bağlantılı bağış aldıkları gerekçesiyle istifa etti

Adını eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau'dan alan "Trudeau Vakfı" Yönetim Kurulu, Çin bağlantılı bir bağışla ilgili çıkan tartışmaların ardından istifa etti.

Adını eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau'dan alan "Trudeau Vakfı" Yönetim Kurulu, Çin bağlantılı bir bağışla ilgili çıkan tartışmaların ardından istifa etti.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Geçen haftalarda, 2016'da Trudeau Vakfı tarafından alınan bir bağış etrafında yoğunlaşan politik iklim, vakıf yönetimini, gönüllü yönetim kurulu üyelerini, personelimizi ve topluluğumuzu büyük bir baskı altına almıştır." ifadesi kullanıldı.

Vakfın siyasallaşmasının yarattığı koşulların, mevcut durumun sürdürülmesini imkansız hale getirdiği vurgulanan açıklamada, vakfın başkanının, üst yöneticisinin (CEO) ve gönüllü yönetim kurulu üyelerinin istifa ettikleri belirtildi.

Açıklamada, üç direktörün, kurulun yenilenmesini beklerken arkadaşlarına ve bursiyerlere karşı sorumluluklarını sürdürmek için geçici olarak görevde kalmayı kabul ettiği aktarıldı.

CBSnews'un haberine göre, söz konusu bağış toplamda 200 bin doları bulurken, bağışın Çin hükümetiyle bağlantılı bir iş insanından alındığı kaydediliyor.

Bağışın geri verileceği açıklanmıştı

Vakıf martta yaptığı açıklamada, söz konusu tartışmalı bağışın iade edileceğini belirtmişti.

Daha sonra Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile Toronto'da yapılan bir basın toplantısında tartışmalı bağış hakkında konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, vakfın babasının ölümünün ardında akademik araştırmayı ve bilimi teşvik etmek ve desteklemek için kurulduğunu belirterek hedeflerinden bir şaşma olmadığını vurgulamıştı.

Trudeau tartışmalar için, "Bu seviyede toksik tartışmaları ve siyasi kutuplaşmayı ülkemizde görmek utanç verici." ifadesini kullanmıştı.