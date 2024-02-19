Kanadalı aktivist: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım vakası

Kanadalı aktivist Karen Devito, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının "ders kitaplarında yer alacak soykırım vakası" olduğunu söyledi.

Devito, İsrail'in bir yandan havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü bir yandan da yardım girişini engelleyerek halkı ölüme sürüklediği Gazze'ye destek vermek ve ablukayı kırmak için mart sonunda ya da nisan başında Akdeniz'e açılması beklenen Uluslararası Özgürlük Filosu üzerine çalışmalar yapmak ve toplantılara katılmak üzere İstanbul'a geldi.

"Soykırım uzmanı" olduğunu belirten Devito, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Devito, "Bu bir ders kitabı vakasıdır. Soykırımın yasal bir tanımı var, birçok koşulu var ve bunların çoğu İsrail tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bunun, ders kitaplarına girecek nitelikte soykırım vakası olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Böylesine korkunç manzaraların daha önce görülmediğini dile getiren Devito, savaşın devletler arasında olduğunu, söz konusu vakada ise İsrail'in insanlara karşı soykırım uygulayarak üniversiteler, hastaneler, okullar, konutlar dahil karşısına çıkan her şeyi yok ettiğini belirtti.

Devito, "Açlık savaş silahı olarak kullanılıyor. Bu soykırımın sadece bir yönü. Bir tek buna bakarak bile İsrail'in saldırılarının ders kitaplarında yer alacak soykırım vakası olduğunu söyleyebilirsiniz." dedi.

Uluslararası Özgürlük Filosu

İstanbul'da, Uluslararası Özgürlük Filosu'nun organizasyonuna dair bir dizi toplantıya katıldığını kaydeden Devito, İsrail'in Gazze sınırlarını kontrol ettiğini ve İsrail'in girişe izin vermemesi nedeniyle sınırlarda kilometrelerce uzunlukta yardım tırı kuyruklarının oluştuğunu hatırlattı.

Devito, "Bizim görevimiz, Özgürlük Filosu'nun görevi, kuşatmayı kırmaktır. Amacımız bu, hedefimiz bu. Esasında Filistinlilerin yardıma ihtiyacı yok, hayatta kalmaya ihtiyaçları var ve çok yetenekli insanlar. Şu anda ihtiyaçları olan şey bu savaşın, soykırımın sona ermesi, işgalin sona ermesi, sınırların açılması." diye konuştu.

Protestolar ve boykotlar

Bütün dünyada insanların bu "korkunç vahşet" karşısında sokaklarda gösteriler düzenlediğini anımsatan Devito, bu gösterilerin ve İsrail mallarına yönelik boykotun önemine dikkati çekti.

Devito, Kuzey Amerika'da özellikle de ABD'de boykotu ve BDS'yi (Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi) yasa dışı hale getirmeye yönelik çalışmalar yapıldığını aktardı.

Vicdan sahibi insanların yaptıklarının önemine işaret eden Devito, dayanışma gruplarının uzun zamandır boykotlar üzerine çalıştığını söyledi.

Devito, hangi malların İsrail'e ait olduğunun insanlara gösterilmesi ve İsrail gemileri herhangi bir ülkede limana mal getirdiğinde protesto edilmesi gerektiğini vurguladı.

Soykırımın köklerinin 100 yıl öncesine dayandığını dile getiren Devito, İsrail'in 7 Ekim 2023'te soykırıma başlamak için bahane bulduğunu ifade etti.

Devito, Batı ülkelerinde insanların Filistin konusunda bir şeyler öğrenmek için artık daha hevesli olduğunu ve kefiye taktıklarını görenlerin bu konuyu sormak için yanlarına geldiğini anlattı.

"ABD'deki büyük medya şirketleri, gazetecilik görevini kötüye kullanıyor"

Filistin konusunda Batı ülkelerinde, özellikle ABD medyasında büyük sansür uygulandığının altını çizen Devito, şöyle devam etti:

"CNN gibi ABD'deki büyük medya şirketleri, gazetecilik görevini kötüye kullanıyor çünkü Filistin'de olup bitenlerin gerçek hikayesini göstermiyorlar. İsrail'in yanında, çok taraflı bir tutum sergiliyorlar. Çalışanlar işlerini kaybetmekten korkuyor ama bu değişecek. Belki birkaç yıl sonra insanlar 'dünya buna nasıl izin verdi' diye soracak."

Devito, Batı ülkelerindeki protestolara rağmen devletlerin sessiz kalmasının da değişeceğini aktardı.

Protestoların her geçen gün daha da arttığına işaret eden Devito, eğer şimdi harekete geçilmezse ortada harekete geçmek için Gazze kalmayacağını belirtti.

Devito, ABD ve Batı ülkelerinin sorumluluklarına dikkati çekerek, "ABD dünyanın gözünde iyi görünmüyor, soykırıma yardım ve yataklık ediyor." ifadesini kullandı.