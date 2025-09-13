Kanada'ya Su Ürünleri İhracatında Kısıtlamalar Kaldırıldı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Kanada'ya yönelik su ürünleri ihracatında kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Kanada Gıda Denetim Kurumu (CFIA) ile yürütülen yoğun girişimler sonucunda söz konusu ürünlerin 8 Eylül 2025 itibarıyla yasaklı statü saldırılarak Kanada'ya yeniden ithalatına resmi olarak izin verilmiştir" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi'nin 2025 Yılı İhracat Eylem Planı kapsamında kararlılıkla uygulandığı kaydedilerek, "Bu kapsamda Kanada, özellikle su ürünleri alanında öncelikli ülkeler arasında belirlenmiş; levrek ve çipura ihracatında yaşanan kısıtlamalar, Proje gündeminde ele alınmıştır. Kanada Gida Denetim Kurumu (CFIA) tarafından 1 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan bildirim ile ülkemiz menşeli ve perakende ile gıda hizmeti amacıyla sevk edilen bazı su ürünlerinin Kanada'ya girişi yasaklı statüye alınmış; özellikle cansız ve içi boşaltılmamış levrek (sea bass) ile çipura (gilthead bream) başta olmak üzere birçok su ürünümüzün ihracatı fiilen durma noktasına gelmiştir" denildi.

Kısıtlamanın kaldırılması amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordineli bir şekilde CFIA ile yürütülen yoğun girişimler sonucunda söz konusu ürünlerin Kanada'ya ihracatında öngörülen teknik engellerin giderildiği, 8 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yasaklı statü kaldırılarak, anılan ürünlerin Kanada'ya yeniden ithalatına resmi olarak izin verildiği bildirildi.

Filipinler ve Çin ile yeni müzakere dönemi

Filipinler ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere hedef pazarlara yönelik diplomatik ve teknik girişimlerin GATE Projesi çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) organizasyonunda düzenlenecek Filipinler Genel Ticaret Heyeti programi vesilesiyle, ülkemiz menşeli kanatlı eti ile yaş meyve ve sebze ürünlerine karşı uygulanan teknik engellerin kaldırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Ayrıca, 2025 yılı Ekim ayında Çin'e gerçekleştirilmesi planlanan ve Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile ilgili ihracatçılarımızın katılımıyla düzenlenecek ziyarette; başta tavuk eti, kiraz, narenciye ve su ürünleri olmak üzere çeşitli ürünlerde karşılaşılan bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik müzakerelerin ilerletilmesi öngörülmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ihracat vizyonu doğrultusunda ihracatçılarımızın uluslararası pazarlara kesintisiz ve güvenli erişimini temin etmeye devam ediyoruz. Gıda ve tarım ürünleri ihracatında teknik engellerin kaldırılması, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün