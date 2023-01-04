Kanada'ya Kabul Edilen Göçmen Sayısı 2022'de Rekor Kırdı

OTTAWA, 3 Ocak (Xinhua) -- Kanada hükümetinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin işgücü açığını kapatmak amacıyla 2022 yılında 431.645 kişiye yeni daimi oturma izni verilirken bu, Kanada tarihinde bir yıl içinde kabul edilen en yüksek insan sayısı oldu.

OTTAWA, 3 Ocak (Xinhua) -- Kanada hükümetinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin işgücü açığını kapatmak amacıyla 2022 yılında 431.645 kişiye yeni daimi oturma izni verilirken bu, Kanada tarihinde bir yıl içinde kabul edilen en yüksek insan sayısı oldu.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Dairesi'nden (IRCC) yapılan basın açıklamasında, 2021'de yeni bir kabul rekoru kırmadan önce, Kanada'nın bu kadar çok sayıda yeni gelen kişiyi en son 1913'te aldığı belirtildi.

IRCC, "Hükümet bugün karşı karşıya olduğumuz akut işgücü açığını kapatmaya ve geleceğe güçlü bir ekonomi inşa etmeye odaklanırken, kesin olan bir şey var: Göç, çözümün önemli bir parçası" açıklamasında bulundu.

2022'de IRCC, daimi oturma, geçici oturma ve vatandaşlık için yaklaşık 5,2 milyon başvuruyu işleme koydu. Basın bültenine göre bu, 2021'de işleme alınan başvuru sayısının iki katı.

Halen göç, Kanada'nın işgücü büyümesinin neredeyse yüzde 100'ünü oluşturuyor. Kanada'nın nüfus artışının kabaca yüzde 75'i, çoğunlukla ekonomik kategoride olmak üzere göçten geldi. 2036'da göçmenler, 2011'de yüzde 20,7 olan Kanada nüfusunun yüzde 30'unu oluşturacak.

2021 nüfus sayımı sırasında, sayılan yaklaşık dört kişiden birini ülkeye yeni gelmiş veya oturma izni almış göçmeler oluştururken bu, G7 ülkeleri arasında en büyük oran oldu.