Kanada: Venezuela halkı için özgürlük fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Venezuela halkı için özgürlük, demokrasi, barış ve refah fırsatını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkesinin, hükümet olarak (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun "acımasızca baskıcı ve suçlu rejimine" ek yaptırımlar uyguladıklarını bildirdi.

" Kanada, 2018 seçimlerini çaldığı günden beri Maduro'nun gayrimeşru rejimini tanımamıştır." ifadesini kullanan Carney, hükümetin, Venezuela halkı için özgürlük, demokrasi, barış ve refah fırsatını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ülkesinin Venezuela halkının demokratik iradesine saygı duyan, barışçıl, müzakere edilmiş ve Venezuela liderliğindeki bir geçiş sürecini desteklediğini bildiren Carney, şunları kaydetti:

"Kanada tüm tarafları uluslararası hukuka saygı duymaya çağırıyor. Venezuela halkının kendi geleceklerini barışçıl ve demokratik bir toplumda belirleme ve inşa etme egemen hakkının yanındayız. Kanada, krizlerin çok taraflı katılım yoluyla çözülmesine büyük önem vermekte ve devam eden gelişmeler hakkında uluslararası ortaklarla yakın temas halindedir."

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu