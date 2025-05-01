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Kanada ve Ukrayna Liderleri G7 Zirvesi'nde Bir Araya Gelecek

Kanada ve Ukrayna Liderleri G7 Zirvesi'nde Bir Araya Gelecek
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile haziran ayında Kananaskis'te düzenlenecek G7 Zirvesi'nde bir araya geleceğini duyurdu. Carney, Ukrayna'ya kalıcı barış ve güvenlik sağlamak için destek verdiklerini vurguladı.

OTTAWA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, haziran ayında Kanada'nın Alberta eyaletinin Kananaskis kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Kanada Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Carney, pazartesi günkü parlamento seçimlerinde zafer kazanmasının ardından Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Carney, kalıcı barış ve güvenlik için Ukrayna'yı desteklemeye kararlı olduklarını vurguladı. İki lider, kalıcı barışa ancak Ukrayna'nın da masada yer almasıyla ulaşılabileceği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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