Haberler

Kanada ve Hindistan Ticaret Anlaşması Görüşmelerini Yeniden Başlatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada ve Hindistan, iki yıl aradan sonra kapsamlı ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlama kararı aldı. Başbakanlar Carney ve Modi, G20 Zirvesi'nde bir araya gelerek 2030'a kadar ikili ticaretin 50 milyar dolara çıkarılması hedefini belirledi.

Kanada ve Hindistan, iki yıl önce yaşanan diplomatik gelirim sonrası durdurulan kapsamlı ticaret anlaşması görüşmelerini yeniden başlatma kararı aldı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Modi ve Carney, "yüksek hedefli" Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) görüşmelerine yeniden başlanması konusunda anlaştı.

Bu kapsamda iki ülke, 2030'a kadar ikili ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Taraflar ayrıca sivil nükleer işbirliğini de sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Modi, Başbakan Carney'i Hindistan'a davet etti.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Hindistan'ın dünyanın beşinci büyük ekonomisi olduğunu ve bunun, Kanadalı işçiler ile işletmeler için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Modi de X'ten yaptığı paylaşımda, Carney ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak ikili ilişkilerde kaydedilen önemli ivmeden memnun olduğunu ifade etti.

Kanada, ABD dışındaki ihracatını gelecek 10 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Ottawa hükümeti, ayrılıkçı Sih örgütü yöneticisi Nijjar'ın öldürülmesinin ardından 2023'te Hindistan ile kapsamlı ticaret anlaşması görüşmelerini askıya almıştı.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada hükümeti, 14 Ekim 2024'te aralarında Hindistan'ın Ottawa Büyükelçisinin de bulunduğu 6 Hint diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Buna karşılık Hindistan Dışişleri Bakanlığı da aynı gün, Kanada'nın Hindistan Büyükelçisi dahil Yeni Delhi'deki 6 Kanadalı diplomatı, sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 18 Haziran'da, G7 Dönem Başkanı sıfatıyla zirveye katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi resmi törenle karşılamış, iki ülke de üst düzey diplomatlarının göreve dönmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Kritik ziyaret bugün! 3 kişiden oluşan İmralı heyeti yola çıkıyor
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.