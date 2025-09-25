Kanada ve Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Haberler

Kanada, Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalayarak Güneydoğu Asya ile ticaretini genişletmeyi hedefliyor. Anlaşma, gümrük engellerini kaldırarak tüketicilere ve işletmelere maliyet avantajları sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, yeni savunma işbirliği anlaşmaları da gündeme geldi.

Kanada, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladığını bildirdi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesi Endonezya ile imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ottawa hükümetinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkeyle yaptığı ilk ikili ticaret anlaşması oldu.

Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan anlaşma, her iki ülkedeki tüketicilere ve işletmelere daha düşük maliyet avantajları sunarak, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Gümrük ve diğer engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan anlaşmayla, ticaret ve yatırım için daha şeffaf ve öngörülebilir bir çerçeve oluşması, temiz teknoloji, tarımsal gıda, altyapı, kritik mineraller ve finansal hizmetler gibi sektörlerde yeni fırsatların ortaya çıkması bekleniyor.

Kanada ve Endonezya arasında ayrıca yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre, iki ülke askeri eğitim, deniz güvenliği ve siber savunma alanında işbirliği yapacak.

Öte yandan, Kanada İhracat Geliştirme Kurumu (EDC) ile Endonezya Yatırım Otoritesi (INA) arasında imzalanan "Pazar Lideri Ortaklık Anlaşması" kapsamında EDC, INA'ya 825 milyon dolara kadar borç finansmanı sağlayacak.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
