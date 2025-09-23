Kanada ve Avrupa Ülkelerinden İsrail'e İnsani Yardım Çağrısı

Kanada ve bazı Avrupa ülkeleri, İsrail'e Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi ekipmanların teslimatındaki kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu.

Kanada, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç ve İsviçre'nin dışişleri bakanları, Gazze'deki insani krize ilişkin ortak açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki insani felaket devam ederken hastalar için tedavinin acilen artırılması gerektiği belirtilen açıklamada, imzacı ülkeler işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Gazzeli hastaların tedavisi için maddi katkı, tıbbi personel veya ekipman temininde destek sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Açıklamada, İsrail'e, ilaç ve tıbbi ekipman teslimatları üzerindeki kısıtlamaları kaldırması ve Birleşmiş Milletler ile insani yardım ortaklarının "hayat kurtarıcı çalışmalar" yürütmesine olanak sağlaması çağrısı yapıldı.

İmzacı ülkeler ayrıca, İsrail'i, tıbbi personeli korumaya ve güvenli geçişlerini sağlamaya çağırdı.