Kanada ve Avrupa Ülkelerinden İsrail'e İnsani Yardım Çağrısı

Güncelleme:
Kanada ve bazı Avrupa ülkeleri, Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi ekipmanların teslimatındaki kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti. İlgili ülkelerin dışişleri bakanları, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek acil tedavi ve destek çağrısında bulundular.

Kanada, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç ve İsviçre'nin dışişleri bakanları, Gazze'deki insani krize ilişkin ortak açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki insani felaket devam ederken hastalar için tedavinin acilen artırılması gerektiği belirtilen açıklamada, imzacı ülkeler işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Gazzeli hastaların tedavisi için maddi katkı, tıbbi personel veya ekipman temininde destek sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Açıklamada, İsrail'e, ilaç ve tıbbi ekipman teslimatları üzerindeki kısıtlamaları kaldırması ve Birleşmiş Milletler ile insani yardım ortaklarının "hayat kurtarıcı çalışmalar" yürütmesine olanak sağlaması çağrısı yapıldı.

İmzacı ülkeler ayrıca, İsrail'i, tıbbi personeli korumaya ve güvenli geçişlerini sağlamaya çağırdı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
