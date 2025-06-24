Kanada ve Avrupa Birliği'nden Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması

OTTAWA, 24 Haziran (Xinhua) -- Kanada ve Avrupa Birliği, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Güvenlik ve Savunma Ortaklığı anlaşmasını imzaladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada pazartesi günü imzalanan ortaklık anlaşmasının, iki tarafın güvenlik ve savunma önceliklerine yönelik diyalog ve işbirliği çerçevesi sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu ortaklık, NATO müttefikleri olan Kanada ve AB üye ülkelerinin, yetenek hedeflerine daha hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşmasına da katkıda bulunacak.

Carney, açıklamada, "Kanada'da yeni göreve gelen hükümet, uluslararası ortaklıkları çeşitlendirme ve güçlendirme yetkisi almıştır. Savunma, ticaret ve ekonomi alanlarında artan işbirliğiyle Atlas Okyanusu'nun iki yakasında da daha fazla refah, güvenlik ve istikrar sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamada yeni ortaklığın, Kanada'nın, Avrupa'yı Yeniden Silahlandırma Planı/2030 Hazırlık programının bir parçası olan Avrupa Güvenlik Eylemi'ne katılımına yönelik atılan ilk bilinçli adım olduğu belirtildi.