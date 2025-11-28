Kanada ve Alberta'dan Asya Pazarlarına Yeni Petrol Boru Hattı Anlaşması

OTTAWA, 28 Kasım (Xinhua) -- Kanada federal hükümeti ile ülkenin petrol üreten eyaleti Alberta, Asya pazarlarına ihracat erişimini artırmayı amaçlayan bir petrol boru hattı inşasına olanak tanıyan mutabakat zaptı imzaladı.

Perşembe günü yapılan anlaşmaya göre federal hükümet ve eyalet hükümeti, günde en az 1 milyon varil düşük emisyonlu bitüm taşıyabilen özel sektör boru hattının geliştirilmesini destekleyecek.

Kanada federal hükümeti, anlaşmanın uyarınca boru hattının stratejik bir derin su limanından Asya pazarlarına bitüm ihracatını mümkün kılacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, "Küresel ticaretteki değişimler ve derin belirsizlikler karşısında, daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha bağımsız Kanada ekonomisi inşa etmek için Alberta ile yeni bir ortaklık kuruyoruz. Bir enerji süper gücü haline geleceğiz, emisyonlarımızı azaltacağız ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmada ulusal öneme sahip bir proje olarak belirlenen boru hattına ilişkin başvurunun 1 Temmuz 2026 tarihine kadar Büyük Projeler Ofisi'ne sunulmasının beklendiği, onay sürecinin ise en fazla 2 yıl süreceği kaydedildi.