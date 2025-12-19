Kanada ve ABD Ocak 2026'da serbest ticaret anlaşması kapsamında görüşmelere başlayacak

Kanada ile ABD'nin, serbest ticaret anlaşmasını gözden geçirmek amacıyla Ocak 2026'da resmi görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD ile serbest ticaret anlaşmasını gözden geçirmek amacıyla Ocak 2026'da resmi görüşmelere başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Kanada'nın ABD ile Ticaretinden Sorumlu Bakanı Dominic LeBlanc'ın, ABD'li muhataplarıyla bir araya gelerek resmi müzakereleri başlatacağı kaydedildi.

Ayrıca,ABD-Meksika- Kanada Anlaşması'nın (USMCA) 2026'da anlaşmaya taraf ülkeler tarafından ele alınması bekleniyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve ABD'nin çelik ve alüminyum başta olmak üzere birçok alana yönelik tarifelerde indirime ilişkin anlaşmaya varılmasına yakın olunduğunu ifade etmişti.

ABD'nin Kanada'nın kritik minerallerine erişiminin "kesin olmadığını" vurgulayan Carney, "Bu, ABD için potansiyel bir fırsat ancak kesin bir fırsat değil. Ticaret ilişkilerimiz açısından daha geniş bir tartışmanın parçası, çünkü dünya çapında, örneğin Avrupa'da, bu projeye katılmaya ilgi duyan başka ortaklarımız da var." değerlendirmesinde bulunmuştu.