Kanada Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Uçuş Gösterisi Güncel Haberler TORONTO, 4 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2022 Kanada Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Kanada'nın Kuzey Yıldızları hava akrobasi ekibi performans sergiliyor, 3 Eylül 2022. Toronto'daki üç günlük etkinlik Cumartesi günü başladı. TORONTO, 4 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2022 Kanada Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Kanada'nın Kuzey Yıldızları hava akrobasi ekibi performans sergiliyor, 3 Eylül 2022. Toronto'daki üç günlük etkinlik Cumartesi günü başladı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Toronto Kanada Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kanada Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Uçuş Gösterisi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.