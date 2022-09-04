Kanada Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Uçuş Gösterisi
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TORONTO, 4 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2022 Kanada Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Kanada'nın Kuzey Yıldızları hava akrobasi ekibi performans sergiliyor, 3 Eylül 2022. Toronto'daki üç günlük etkinlik Cumartesi günü başladı.
TORONTO, 4 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2022 Kanada Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Kanada'nın Kuzey Yıldızları hava akrobasi ekibi performans sergiliyor, 3 Eylül 2022. Toronto'daki üç günlük etkinlik Cumartesi günü başladı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel