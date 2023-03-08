Kanada, Ukrayna'nın Elektrik Şebekesini Onaracak, Mayın Temizleme Çalışmalarına Destek Verecek

OTTAWA, 8 Mart (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, Salı günü Ukrayna'ya kritik enerji ve güvenlik ihtiyaçlarını çözme konusunda yeni destek verileceğini duyurdu.

OTTAWA, 8 Mart (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, Salı günü Ukrayna'ya kritik enerji ve güvenlik ihtiyaçlarını çözme konusunda yeni destek verileceğini duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamaya göre Kanada, Ukrayna'nın elektrik şebekesinin onarılması için yedi adet elektrik transformatörü bağışlayacak. Avrupa Birliği'nin (AB) Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla teslim edilecek transformatörler, Ukraynalıların evlerine elektrik sağlamasına ve en temel ev eşyalarını kullanmasına imkan verecek.

Açıklamada Kanada'nın, Ukrayna'da mayın temizleme çalışmalarını desteklemek üzere 3 milyon Kanada doları (2,4 milyon ABD doları) tutarında ek fon sağlayacağı da duyuruldu.

Açıklamada bu fonun Ukrayna'daki önemli toparlanma ve yeniden inşa çalışmalarına destek vereceği ve Kanada'nın ülkedeki mayın temizleme çalışmalarını desteklemek üzere halihazırda sağladığı 32 milyon Kanada dolarını (25,6 milyon ABD doları) aşan fona ek olarak verileceği dile getirildi.

2022'de Kanada, Ukrayna'ya doğrudan finansal, askeri, insani ve göçe ilişkin yardım olarak 5 milyar Kanada dolarını (4 milyar ABD doları) aşan fon sağlamayı taahhüt etti.