Kanada, Ukrayna'daki Büyükelçiliğini Yeniden Açmayı Planlıyor

OTTAVA, 28 Nisan (Xinhua) -- Kanada'da yerel basında Perşembe günü çıkan haberlere göre, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, hükümetin Ukrayna'daki büyükelçiliğini yakında yeniden açmayı planladığını söyledi. CTV'nin haberine göre, Perşembe günü senato dışişleri ve uluslararası ticaret komitesinde konuşan Joly, önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki haftalarda bunun gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Joly, "Personelin güvenli bir ortamda bulunduğundan emin olmamız lazım ve ayrıca "Five Eyes" (Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD'den oluşa istihbarat birliği) içinde yer alan diğer meslektaşlarımızın ve müttefiklerimizin ne yaptığını takip ediyoruz" dedi.

Kanada 12 Şubat'ta Kiev'deki büyükelçiliğini kapatmış, diplomatik personelini ülkenin batısında yer alan Lviv şehrine taşımıştı. Tüm personel daha sonra Polonya'ya götürülmüştü. Geçtiğimiz Cuma günü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'daki saha diplomasisini bu hafta yeniden canlandırmayı planladığını söyledi. CTV'nin haberine göre, ABD, Fransa ve İtalya da benzer planlar açıkladı.

Xinhua / Güncel