Kanada Sendikası, Gümrük Vergilerine Karşı Harekete Geçti

Kanada Sendikası, Gümrük Vergilerine Karşı Harekete Geçti
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Unifor, ABD'nin Kanada'ya uyguladığı çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırma kararına karşı federal hükümeti acil eyleme çağırdı. Sendika, bu vergilerin istihdam ve ekonomik istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

OTTAWA, 5 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın özel sektörde faaliyet gösteren en büyük sendikası olan Unifor, federal hükümeti ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmasına karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

Sendikadan çarşamba günü yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini iki kat artırarak yüzde 50'ye çıkarma kararının, Kanada'nın istihdam piyasası ve ekonomik istikrarını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Unifor Ulusal Başkanı Lana Payne, "Bu gümrük vergileri, çelik, alüminyum ve otomotiv sektörlerimizdeki yatırımlara büyük darbe indiriyor. Daha şimdiden istihdam kaybı ve ekonomik istikrarsızlık şeklinde bunun sonuçlarını görüyoruz. İyi istihdamı muhafaza etmek ve ulusal ekonomik güvenliğimizi korumak için acil ve güçlü bir eyleme ihtiyacımız var" dedi.

Çarşamba günü yürürlüğe giren yüzde 50 düzeyindeki gümrük vergisiyle, Mart 2025'ten bu yana Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 25 düzeyindeki vergi iki katına çıkmış oldu.

Kanada, ABD'nin en büyük çelik ve alüminyum tedarikçisi olmayı sürdürürken, ABD, çelik ithalatının yaklaşık yüzde 25'ini ve alüminyum ihtiyacının yarısını Kanada'dan karşılıyor.

Unifor, ülke ekonomisinin tüm önde gelen sektörlerinde 320.000 çalışanı temsil ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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