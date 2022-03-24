Kanada, Rusya'ya alternatif olarak petrol ihracatını artıracak

Kanada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rus enerji sektöründen kaçınan müttefiklerinin karşılaştığı arz sıkıntılarını gidermek için petrol ihracatını yaklaşık yüzde beş artıracağını duyurdu.

Kanada Ulusal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, küresel enerji güvenliği ve net sıfır emisyon ekonomisine geçiş konusunda uluslararası iş birliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısına katıldı.

Toplantıda açıklama yapan Wilkinson "Avrupalı ??dost ve müttefiklerimizin Kanada ve diğerlerinin adım atmasına ihtiyaçları var. Kıtadaki enerji geçişini hızlandırırken, kısa vadede Rus petrol ve gazından kurtulmak için yardımımıza ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Kanada, her ikisine de yardımcı olmak için benzersiz bir konuma sahip. Uluslararası enerji piyasalarını desteklemek ve enerji geçişini hızlandırmak için uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dördüncü büyük petrol üreticisi olan Kanada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından bu ülkeye petrol ve enerji alanında da yaptırımlar açıklamıştı.

Kanada'nın, Rus petrol ve gazının yerini almak için artan uluslararası çağrılara verdiği yanıtın ayrıntılarının belirtilmediği açıklamada, ilk etapta petrol ihracatının yaklaşık yüzde beş artırılması öngörülüyor.

Enerji arzının güvenliğine ilişkin tartışmalar, Moskova'nın ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalması ve küresel ithalatçıların Rus petrol ve gaz ticaretini durdurmaları için artan baskılar nedeniyle son haftalarda hızlanmıştı.

IEA petrol piyasalarının nisandan itibaren Rus ham ve rafine ürünlerinde günde üç milyon varil kaybedebileceğini açıklamıştı.