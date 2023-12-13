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Kanada, Rusya'nın Ukrayna'da yapılan seçimlere katılan Rus vatandaşlarına yaptırım uygulayacak

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Kanada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'ya ait bazı bölgelerde yapılan seçimlere katılan 30 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı açıklamada, yaptırımların Rusya'ya yönelik Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemelerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Kanada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'ya ait bazı bölgelerde eylülde yapılan seçimlerde aday olan 30 Rus vatandaşına karşı yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların Rusya'ya yönelik Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemelerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Joly, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerdeki seçimlerde adaylığını açıklayan kişilerin de aralarında olduğu 30 Rus vatandaşına yaptırım uygulanmasına karar verildiğini ifade ederek 10 Eylül'de yapılan söz konusu seçimlerin Ukrayna'nın bağımsızlığının, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu vurguladı.

Yasa dışı ilhak edilen bölgelerdeki adaylıkların Rusya'nın işgalini meşrulaştırmayı amaçladığının altını çizen Joly, Kanada'nın uluslararası ortaklarıyla Ukrayna'nın halkını ve egemenliğini savunmasını destekleyeceğini yineledi.

Rusya, 10 Eylül'de Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yöneticilerinin belirlendiği seçimler yapmıştı.

Öte yandan, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna topraklarında Mart 2024'te "başkanlık seçimleri" düzenlemeyi planladığı da iddia ediliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 9 Aralık'taki açıklamasında, uluslararası toplumu, Ukrayna topraklarında gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan "başkanlık seçimlerini" düzenleme niyetini şiddetle kınamaya çağırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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