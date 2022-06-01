Kanada, Rus Finans Sektörüne Yeni Yaptırımlar Getirdi - Haberler

OTTAWA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly Salı günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın, Rusya'nın finans sektörüne yönelik yeni yaptırımlar başlattığını duyurdu. Bakan, yaptığı basın açıklamasında, yeni tedbirlerin 22 kişi ve 4 kuruluşa kısıtlamalar getireceğini ve listelenen kişi ve kuruluşlar arasında Rus finans kurumlarının üst düzey yetkilileri ve onların aileleri ile önemli finans kurumları ve bankalar olduğunu söyledi. Kanada, 24 Şubat'tan bu yana Rusya, Ukrayna ve Belarus'tan gelen ya da halen bu ülkelerde bulunan 1.050'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguluyor. Kanada'nın son yaptırımları da öncekiler gibi, borsada işlem gören kişi ve kuruluşların varlıklarını donduruyor ve bu kişi ve kuruluşlara yasaklar getiriyor.

Xinhua / Güncel