Kanada Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna saldırısını 'soykırım' olarak niteledi

NEW Kanada Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak nitelendiren bir kararı kabul etti.

Milletvekili Heather McPherson'ın önerisiyle oylanan kararda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Parlamentosu üyeleri tarafından yönlendirildiği kaydedilen Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin "insanlığa karşı işlediği sistematik ve kitlesel savaş suçlarına dair açık ve yeterli kanıt olduğu" ifade edildi.

Oy birliği ile kabul edilen karardaki savaş suçları için, kitlesel vahşet, Ukraynalı sivillerin kasten öldürülmesi, cesetlerin kutsallığına saygısızlık, Ukraynalı çocukların zorla nakledilmesi, işkence, fiziksel zarar, zihinsel zarar ve tecavüz gibi ifadelere yer verildi.