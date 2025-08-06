Kanada Orman Yangınları, ABD'de Hava Kalitesi Uyarılarını Artırdı

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Kanada'daki orman yangınları nedeniyle oluşan dumanlar, ABD'nin 11 eyaletinde milyonlarca kişi için hava kalitesi uyarıları yapılmasına yol açtı. Yetkililer, dumanların özellikle solunum sorunları olan bireyler için sağlık riski oluşturabileceğini belirtti.

Kanada'daki orman yangınlarının yol açtığı dumanlar nedeniyle ABD'deki 11 eyalette milyonlarca kişi için hava kalitesi uyarısı yapıldı.

CNN'in haberine göre, Kanada'daki orman yangınlarının oluşturduğu dumanlar, ABD'nin bazı kesimlerinde gökyüzünü kapladı.

Dumanlar nedeniyle 11 eyalette milyonlarca kişi için hava kalitesi uyarıları yapıldı.

Yetkililer, dumanların özellikle solunum sorunları olan kişiler, çocuklar ve yaşlılar için önemli bir sağlık sorunu oluşturabileceği uyarısı yaptı.

Kanada'da yüzlerce orman yangını devam ederken bunların büyük bölümü henüz kontrol altına alınamadı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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