Kanada'nın Yardım Kuruluşları, Filistin Topraklarının Gasbına Destek Sağlıyor

CBC'nin 'The Fifth Estate' programında, Kanada merkezli bazı yardım kuruluşlarının, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbedilmesine ve İsrail ordusuna sağladığı finansal destekler araştırıldı. Yaptırımlara rağmen milyonlarca dolarlık bağışın bu amaçlara aktarıldığı ortaya kondu.

Buna göre, Kanada hükümeti tarafından, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki "yerleşimci şiddetine" karşı uygulanan yaptırımlara rağmen, milyonlarca Kanadalının bağışlarının, İsrail ordusu da dahil olmak üzere toprakların gasbedilmesini destekleyen organizasyonlara aktarıldığı ortaya konuldu.

Hayır kuruluşları tepkilerin hedefinde

CBC'ye göre, Kanada Gelir İdaresi (CRA), bağışların "hayır amaçlı kabul edilmeyen kuruluşlara aktarıldığı" gerekçesiyle bazı kuruluşların "hayır kurumu statüsünü" iptal ederken, diğer birçok kuruluş da eleştirilerin hedefi oluyor.

Kanada'daki İsrail destekçisi yardım kuruluşlarını araştıran Miles Howe, "Mizrachi Kanada" isimli siyonist grubun 2022-2023'teki vergi kayıtlarını inceledi.

Grubun, bu tarihlerde 4 milyon Kanada dolarından daha fazlasını Filistin topraklarının gasbedilmesini destekleyen gruplara aktardığını paylaşan Howe, "Kanada, yardım kuruluşları aracılığıyla savaş suçlarını destekliyor." ifadesini kullandı.

Gasbedilen Filistin toprakları

Filistin resmi verilerine göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 770 bin İsrailli bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm sürecini baltaladığını belirterek, yıllardır derhal durdurulması çağrısı yapıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda, 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
