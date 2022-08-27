Kanada'nın Vancouver Kentinde Uluslararası Köpek Günü Kutlandı
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VANCOUVER, 27 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Uluslararası Köpek Günü'nü kutlamak üzere düzenlenen bir etkinlikle köpekleriyle biraraya gelen insanlar, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
VANCOUVER, 27 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Uluslararası Köpek Günü'nü kutlamak üzere düzenlenen bir etkinlikle köpekleriyle biraraya gelen insanlar, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel