Kanada'nın Vancouver Kentinde Uluslararası Köpek Günü Kutlandı Güncel Haberler VANCOUVER, 27 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Uluslararası Köpek Günü'nü kutlamak üzere düzenlenen bir etkinlikle köpekleriyle biraraya gelen insanlar, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) VANCOUVER, 27 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Uluslararası Köpek Günü'nü kutlamak üzere düzenlenen bir etkinlikle köpekleriyle biraraya gelen insanlar, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Vancouver Kanada Güncel Haberler

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