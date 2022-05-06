Kanada'nın Vancouver Kentinde Kırmızı Elbise Günü

VANCOUVER, 5 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'da her yıl 5 Mayıs'ta Kırmızı Elbise Günü olarak da bilinen Kayıp ve Öldürülmüş Yerli Kadın ve Kızlar için Ulusal Farkındalık Günü etkinliği düzenleniyor.

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Belediye Binası'nın dışında kaybolan ve öldürülen yerli kadın ve kızları anmak için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Belediye Binası'nın dışında kaybolan ve öldürülen yerli kadın ve kızları anmak için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Belediye Binası'nın dışında kaybolan ve öldürülen yerli kadın ve kızları anmak için düzenlenen etkinlikteki kırmızı elbiseler görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Xinhua / Güncel