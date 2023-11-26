Kanada'nın Vancouver Kentinde Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi
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VANCOUVER, 26 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Filistin'e destek mitinginde pankart taşıyan protestocular, 25 Kasım 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
VANCOUVER, 26 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Filistin'e destek mitinginde pankart taşıyan protestocular, 25 Kasım 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel