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Kanada'nın Toronto Kentinde Noel Baba Geçit Töreni Düzenlendi

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Kanada'nın Toronto Kentinde Noel Baba Geçit Töreni Düzenlendi

TORONTO, 21 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2022 Toronto Noel Baba Geçit Töreni'ne katılan bir geçit töreni gösterisi görülüyor, 20 Kasım 2022. Her yıl temalı sergiler ve bandoların katılımıyla düzenlenen geçit töreni, Pazar günü Toronto'ya geri döndü.

TORONTO, 21 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2022 Toronto Noel Baba Geçit Töreni'ne katılan bir geçit töreni gösterisi görülüyor, 20 Kasım 2022.

Her yıl temalı sergiler ve bandoların katılımıyla düzenlenen geçit töreni, Pazar günü Toronto'ya geri döndü. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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