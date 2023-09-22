Kanada'nın, Sih örgütü liderinin ölümünü Hindistan'la ilişkilendiren kanıtlara ulaştığı iddia edildi

Kanada hükümetinin, Hindistan'la gerilime yol açan bir Sih aktivistinin ölümünün "Hint diplomatlar ve yetkililerle bağlantılı olduğuna inanılan" kanıtlara ulaştığı ileri sürüldü.

Kanada hükümetinin, Hindistan'la gerilime yol açan bir Sih aktivistinin ölümünün "Hint diplomatlar ve yetkililerle bağlantılı olduğuna inanılan" kanıtlara ulaştığı ileri sürüldü.

CBC News'in haberinde, Kanada hükümeti ve Beş Göz (Five Eyes) olarak bilinen elektronik istihbarat ittifakının olaya ilişkin edindiği bilgilerde, Kanada'daki Hint diplomatlar da dahil olmak üzere Hint yetkililerin "iletişimlerinin" de yer aldığı kaydedildi.

Haberde, Kanadalı kaynakların, kapalı kapılar ardında baskı yapıldığında hiçbir Hint yetkilinin "Hindistan hükümetinin Kanada topraklarında bir Kanada vatandaşına yönelik suikasta karıştığı" iddialarını reddetmediğini belirttiği ileri sürüldü.

Ayrıca, haberde, Hindistan'ın Kanada vatandaşlarına ziyaretçi vizelerini durdurmasına Kanada'nın karşılık vermeyi değerlendirdiği ancak henüz bir karara varılmadığı da vurgulandı.

Söz konusu iddialara ilişkin CBC News'e konuşan Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ise "soruşturmayı riske atmamak ve Beş Göz istihbarat ittifakına karşı sorumlulukları nedeniyle" yorum yapamayacağını söyledi.

Hindistan'ın Kanada vatandaşlarına vizeleri askıya almasına karşılık verilip verilmeyeceği sorulan Freeland, katillerin adalete teslim edilmesini sağlamaya odaklandıklarını vurgulayarak "Bu jeopolitikle alakalı değil. Bu Kanada ve Kanadalıların güvenliğiyle, hukuk düzeniyle alakalı." dedi

ABD, soruşturmanın sürmesini istiyor

Beyaz Saray, Beş Göz ittifakının istihbarat sağladığına dair iddiaları doğrulamazken, konuyla alakalı Hindistan makamlarıyla irtibatta olunduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında, konuya dair endişeli olduklarını, ABD'nin soruşturmanın devam etmesi ve faillerin adalete teslim edilmesini istediğini kaydetti.

Sullivan, Hindistan'ın olaya dahil olmasının kendilerinin soruşturmaya ilgisini ortadan kaldırmayacağının altını çizerek "Ciddiye aldığımız, üzerinde çalışmaya devam edeceğimiz bir şey ve bunu hangi ülke olduğuna bakmaksızın yapacağız. Temel ilkelerimizi savunacağız." şeklinde konuştu.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.