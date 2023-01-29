Kanada'nın Richmond Kentinde Çin Yeni Yılı Kutlaması
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RİCHMOND, 29 Ocak (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki Lansdowne Center'da düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlama etkinliği sırasında bir sanatçı, geleneksel "Bian Lian", bir başka deyişle "yüz değiştirme" performansı sergiliyor, 28 Ocak 2023.
RİCHMOND, 29 Ocak (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki Lansdowne Center'da düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlama etkinliği sırasında bir sanatçı, geleneksel "Bian Lian", bir başka deyişle "yüz değiştirme" performansı sergiliyor, 28 Ocak 2023.
Etkinlik, seyircilerin Çin Yeni Yılı'nın geleneksel kültürünü deneyimleyebileceği bir dizi kültürel faaliyeti kapsıyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel