Kanada'nın NATO Misyonu Süresi 2028'e Kadar Uzatıldı

???????? Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesi liderliğinde, NATO'nun Letonya'daki "Güvence Operasyonu" (OpRe) misyonunun görev süresinin 2028 yılına kadar uzatıldığını bildirdi.

CBC News'un haberine göre Carney, Letonya Başbakanı Evika Silina ile başkent Riga'da düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasında uzun yıllar süren ilişkilerden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Carney, Kanada'nın Operasyon'un görev süresini 3 yıl daha uzattığını belirtti.

"Sahadaki kararlılıklarını" sürdüreceklerini kaydeden Carney, "Letonya'ya yapılacak saldırı, NATO'ya ve Kanada'ya yapılmış bir saldırı olacak." dedi

Ülkesinin, Letonya'da mevcut tugayının kabiliyetlerini de artıracaklarını kaydeden Carney, "kolektif savunmayı destekleme, güvenliği güçlendirme ve NATO'daki varlıklarını güçlü tutma" sözü verdi.

"Ukrayna'nın yanında durulacağı yönünde güçlü bir mesaj"

Silina da "saldırgan" şeklinde nitelediği Rusya'ya karşı "Ukrayna'nın yanında durulacağı yönünde güçlü bir mesaj" göndermenin önemli olduğu konusunda anlaştıklarını söyledi.

Hem Kanada hem de Letonya'nın "yaptırımların güçlendirilmesini ve derinleştirilmesini" desteklediğini dile getiren Silina, bölgedeki güvenlik sorunlarına yanıt vermek için birlikte çalıştıklarını belirtti.

Kanada Savunma Bakanı David McGuinty de Riga'da yaptığı basın açıklamasında, OpRe aracılığıyla Kanada'nın, Avrupa'nın doğu kanadının savunması için NATO müttefikleriyle ön saflarda ve birlikte çalıştığını ifade etti.

"Güvence Operasyonu" misyonu

Ottawa hükümetine göre, OpRe (Operation Reassurance), yıl boyunca yaklaşık 3 bin kuvvet personelinin katılımıyla Kanada Silahlı Kuvvetlerinin (CAF) en büyük yurt dışı misyonu kabul ediliyor.

NATO'nun Orta ve Doğu Avrupa'daki caydırıcılığına destek sağlayan OpRe, Rusya'nın Şubat 2014'te Kırım'ı ilhakı sonrası NATO'nun askeri önlemleri kapsamında Nisan 2014'te başladı.

Kuzey Avrupa bölgesinde Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan 1,8 milyon nüfuslu Letonya, 2004'ten beri NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi. Ülke, Rusya ile 283 kilometre sınır hattına sahip.