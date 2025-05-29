Kanada'nın Manitoba Eyaleti'nde Orman Yangınları Sebebiyle Acil Durum İlan Edildi

Kanada'nın Manitoba Eyaleti'nde Orman Yangınları Sebebiyle Acil Durum İlan Edildi
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Manitoba eyaletinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi ve 17 bini aşkın kişinin tahliyesine karar verildi. Başbakan Wab Kinew, askeri destek talep etti.

Kanada'nın Manitoba eyaletinde orman yangınları sebebiyle acil durum ilan edilerek 17 bini aşkın kişinin tahliyesine karar verildi.

CBC News'in haberine göre, Manitoba Eyalet Başbakanı Wab Kinew, basına yaptığı açıklamada "Manitoba hükümeti, orman yangınları nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan etti." dedi.

Kinew, 17 bini aşkın kişinin tahliye edilmesi talimatını verdiklerini kaydederek Kanada Başbakanı Mark Carney'den yangınlarla mücadele konusunda askeri destek istediğini belirtti.

Eyaletteki 26 "First Nations (İlk Halklar)" yerli halkını temsil eden "Manitoba Keewatinowi Okimakanak" adlı kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, tahliye edilen kişilerin büyük kısmının yerli halktan oluştuğu bildirildi.

Manitoba'daki Whiteshell Eyalet Parkı'nda hızla yayılan orman yangınları nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalet Başbakanı Kinew, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma altındaki alanlar kategorisinde bulunan Whiteshell??????? Eyalet Parkı'nda acil durum ilan etmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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