Kanada'nın Burnaby kentinde 'kast sistemi' mağdurları koruma altına alındı

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Burnaby kentinde, "kast sistemi"nden dolayı mağduriyete uğrayanlar eşitlik politikası kapsamında koruma altına alındı.

Burnaby Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya kökenli vatandaşların da yaşadığı kentte, kast sisteminden kaynaklanan ayrımcılığa uğrayan kişilerin korunmasına ilişkin önerge, belediye meclisi tarafından kabul edildi.

Böylelikle Burnaby kenti, ülkede kast sisteminden dolayı mağdur olanları koruma altına alan ilk bölge oldu.

Hindustan Times'a konuşan meclis üyesi Sav Dhaliwal, önergenin mecliste oy birliğiyle kabul edildiğini ve kent sakinlerine karşı bilinçli ya da bilinçsiz yapılan herhangi bir ayrımcılığı önlemek amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Dhaliwal, "Tarihsel farklılıklar nedeniyle yapılan herhangi bir aşağılama veya hakaretin kabul edilemez olduğu konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Kentin eşitlik politikasını güncellemek için teklifini hem vali hem de tüm konsey üyelerine yazdığını belirten Dhaliwal, Kanada'nın Güneydoğu Asya kökenli vatandaşlarının yaşadığı bazı bölgelerinde hala kast sistemi uygulamasının devam ettiğine dikkati çekti.

Kast sistemi, insanları ekonomik ve sosyal açıdan sınıflandırmak için kullanılan hiyerarşi sistemi ve sosyal tabakalaşmanın bir şekli olarak biliniyor.

Hindistan'daki kast sisteminde Varna adlı 4 ana tabaka bulunuyor ve kendi aralarında Jati adıyla alt tabakalara ayrılıyor. Bunların dışında kast sistemine dahil edilmeyen Paryalar, toplumun en aşağı tabakasında bulunuyor ve hiçbir haktan yararlanamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, her yıl yaklaşık 250 milyon insan kast sisteminden kaynaklanan ayrımcılığı maruz kalıyor.