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Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaşan Fiona Kasırgası 5 can aldı

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Kanada'nın Atlantik kıyılarına ulaşan Fiona Kasırgası 5 can aldı

Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko'da büyük hasara yol açan Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada'da 5 kişinin ölümüne yol açtı.

Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko'da büyük hasara yol açan Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada'da 5 kişinin ölümüne yol açtı.

Fiona Kasırgası bu sabah vurduğu Kanada'nın Atlantik kıyılarında büyük hasara neden oldu.

Kasırga nedeniyle binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi.

İlk belirlemelere göre, kasırga nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Atlantik kıyılarındaki birçok şehrin belediyesi halka kıyı şeridinden uzak durulması uyarısı yaparken, Kanadalı meteoroloji uzmanları söz konusu kasırganın ülke tarihinin en büyük kasırgası olabileceğini kaydetti.

Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar geriledi.

Kanada'dan önce Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga, can ve mal kayıplarına neden olmuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Dominik Cumhuriyeti Atlas Okyanusu Porto Riko Kanada Güncel Haberler

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