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Kanada'nın ABD ile Ticaretinde Düşüş

Kanada'nın ABD ile Ticaretinde Düşüş
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Kanada İstatistik Kurumu, mart ayında ABD ile olan ticaretin, yeni gümrük vergileri nedeniyle azaldığını açıkladı. İhracat yüzde 6,6, ithalat ise yüzde 2,9 geriledi.

OTTAWA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın ABD'yle olan ticareti, yeni gümrük vergilerinin uygulanmaya başladığı mart ayında geriledi.

Kanada İstatistik Kurumu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre ABD'ye olan ihracat yüzde 6,6 azalırken, ocak ayındaki rekor düzeydeki güçlü artışın ardından art arda iki ay düşüş yaşandı.

ABD'den yapılan ithalat martta yüzde 2,9 gerilerken, şubatta 10,8 milyar Kanada doları (7,8 milyar ABD doları) düzeyinde olan Kanada'nın ABD ile arasındaki mal ticareti fazlası martta 8,4 milyar Kanada dolarına (6,1 milyar ABD doları) düştü.

Ajans, Kanada'nın mart ayındaki küresel mal ihracatının yüzde 0,2, ithalatınınsa yüzde 1,5 azaldığını ifade etti.

Buna göre Kanada'nın dünya çapındaki mal ticareti açığı şubatta 1,4 milyar Kanada doları (1,02 milyar ABD doları) iken martta 506 milyon Kanada dolarına (367 milyon ABD doları) geriledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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