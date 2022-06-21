Kanada, Myanmar'daki krizin çözümü için 288,3 milyon dolar yardım yapacak

Kanada, Myanmar'daki krizin çözümü kapsamında 3 yıl boyunca toplam 288,3 milyon dolar yardım yapacağını bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Myanmar'da Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından baş gösteren siyasi, güvenlik, insani ve ekonomik krizin Myanmar ve Bangladeş'te milyonlarca insanı etkilemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanları (Rohingya), Bangladeş'teki ev sahibi toplulukları ve bu krizlerden en çok etkilenen Myanmar halkını desteklemeyi sürdürecekleri kaydedildi.

Bu kapsamda 3 yıl boyunca bu topluluklara toplam 288,3 milyon dolar yardım yapılacağı aktarılan açıklamada, "Myanmar halkının istekleri doğrultusunda Kanada, Myanmar'da demokrasinin restorasyonu, Arakanlı Müslüman ve diğer topluluklara karşı işlenen suçların hesap verebilirliği için mücadeleye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanlar ve Myanmar konusunda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası ortaklarla iş birliğinde görev yapacak yeni bir özel elçi atanacağı duyuruldu.