Kanada Merkez Bankası, Faizi Yüzde 2,25'e İndirdi

Güncelleme:
Kanada Merkez Bankası, politika faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e düşürdüğünü açıkladı. İkinci çeyrek ekonomik daralma ve belirsizliklerin etkilerinin gözlemlendiği açıklamada, hanehalkı harcamalarının artış gösterdiği vurgulandı.

NEW Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste ikinci toplantısında gevşemeye giderken, politika faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,25, banka faizinin yüzde 2,50 ve mevduat faizinin yüzde 2,20'ye çekildiği belirtildi.

Kanada ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,6 daraldığına işaret edilen açıklamada, bu gerilemenin, ihracatın düşmesi ve artan belirsizlik ortamında zayıf iş yatırımlarından kaynaklandığı vurgulandı.

Buna karşın hanehalkı harcamalarının sağlam bir artış gösterdiği aktarılan açıklamada, ABD'nin ticaret önlemleri ve belirsizliğin otomotiv, çelik, alüminyum ve kereste gibi sektörleri olumsuz etkilediği ifade edildi.

"Mevcut faiz düzeyi uygun görülüyor"

Açıklamada, yılın ikinci yarısında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin zayıf kalmasının beklendiği belirtilerek, "Ancak tüketici ve kamu harcamaları ile konut yatırımlarının artması büyümeye sınırlı destek sağlayacak. İhracat ve iş yatırımlarının toparlanmasıyla büyümenin kademeli olarak hızlanması öngörülüyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ülkede iş gücü piyasasının da zayıf görünümünü koruduğu, işsizlik oranının eylülde yüzde 7,1 düzeyinde kaldığı ve ücret artışlarının yavaşladığı kaydedildi.

GSYH büyümesinin 2025'te yüzde 1,2, 2026'da yüzde 1,1 ve 2027'de yüzde 1,6 olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, gelecek aylarda fiyat baskılarının azalması ve enflasyonun hedefe yakın seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ekonomideki zayıflığın devam etmesi ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyredeceği beklentisiyle, politika faiz oranının düşürülmesine karar verildi. Mevcut faiz düzeyi, hem enflasyonu hedefe yakın tutmak hem de ekonominin yapısal uyum sürecini desteklemek için uygun görülüyor. Ancak görünüm değişirse, Banka gerekli adımları atmaya hazır." ifadelerine yer verildi.

BoC, eylülde yeniden faiz indirmişti

Geçen yıl haziran ayında, 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştiren BoC, bu adımıyla enflasyonu dizginlemek için yapılan agresif faiz artışları sonrası "G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası" olmuştu.

Politika faizini üst üste 7 toplantıda toplam 225 baz puan düşüren banka, en son bu yıl martta faiz indirimine gitmişti.

BoC, nisandaki toplantısında ise faiz indirimlerine ara vermiş, haziran ve temmuzda da politika faizini sabit tutmuştu.

Banka, eylüldeki toplantısında ise ekonominin zayıflaması ve enflasyona dair yukarı yönlü risklerinin azalması dolayısıyla politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
500
