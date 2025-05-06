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Kanada Medya Yapımcıları'ndan Trump'a Gümrük Vergisi Uyarısı

Kanada Medya Yapımcıları'ndan Trump'a Gümrük Vergisi Uyarısı
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Kanada Medya Yapımcıları Derneği, Trump'ın uluslararası medya yapımlarına yönelik gümrük vergisi açıklamaları nedeniyle sektörün önemli aksamalara uğrayabileceği konusunda uyardı. Dernek, bu durumun Kanada'nın medya endüstrisinin gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.

OTTAWA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Kanada Medya Yapımcıları Derneği, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası medya yapımlarına yönelik gümrük vergisi açıklamaları nedeniyle medya yapım sektöründe önemli aksamalar yaşanacağı uyarısında bulundu.

Dernek tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, bu noktada henüz ayrıntılar netleşmemiş olsa da, Trump'ın duyurusunda önerilen eylemlerin Kanada-ABD sınırının her iki tarafındaki medya üretim sektörlerinde önemli aksamalara ve ekonomik zorluklara neden olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu vergi duyurusunun ve yol açtığı belirsizliğin, Kanada'nın güçlü ve bağımsız bir yerel medya endüstrisine sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Dernek, bu ay sonunda yapılacak olan düzenleyici kurum oturumlarında söz konusu durumu dile getireceklerini söyledi.

Trump pazar günü yaptığı açıklamada ABD dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını ifade etmişti.

Ancak Beyaz Saray ise pazartesi günü yaptığı açıklamada henüz nihai bir karar alınmadığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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